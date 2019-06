Mula ušla gotovi smrti? Ko so jo rešili, je popila deset litrov vode

"Brez lastnika je tavala ob obali. Ko smo se izkrcali, je prišla k nam in takoj smo videli, da je dehidrirana in smo ji dali piti. Popila je deset litrov vode in očitno že dolgo ni nikogar srečala. Otok Ravan je majhen nenaseljen otok, kjer se živali nimajo kje napojiti, malo pa je tudi vegetacije. Težko je reči, kakšne so možnosti za preživetje poleti, ko tudi več mesecev nihče ne pride mimo," je dogodek opisal bralec portala ŠibenikIN, ki meni, da je to odraz civilizacijskega nivoja neke družbe.

Jadranski otoki so sicer gosto poseljeni in imajo obdelano zemljo, osli pa so edine živali, ki so jih lastniki, ko so odslužili svoje, odpeljali na nenaseljene otoke, kjer so dočakali bridko smrt zaradi lakote ali žeje. Glede na to, koliko vode je mula popila, je šlo v tem primeru točno za to. Na veterinarski inšpekciji v Šibeniku se do objave tega primera ni nihče odzval, prav tako ne na združenju za zaščito oslov Equus Asinus.

Šibeniški policiji je primer znan, a ne ve, kako rešiti tak primer, saj nimajo znanja ali izkušenj, hkrati pa ne upravljajo z ladjami za prevoz živali. So pa, v nasprotju z institucijami, stvari v svoje roke vzeli lokalni prebivalci, saj je nesrečno žival, dokler se ne bo javil lastnik, v zavetje vzela družina z otoka Kaprija.