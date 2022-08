Musliman zgradil katoliško cerkev: 'Za mir in spoštovanje med narodi'

Husein Smajić je leta 2014 povsem po naključju na svojem posestvu v mestu Vesela straža pri Bugojni odkril temelje srednjeveške katoliške cerkve iz 15. stoletja. Na arheološkem najdišču so našli v pozlačeno tkanino zavito žensko okostje, za katerega zgodovinarji domnevajo, da je okostje bosanske kraljice Jelene Grube, poroča portal klix.ba.

Takrat se je Smajić odločil, da bo na mestu, kjer je nekoč stala srednjeveška cerkev, zgradil novo katoliško cerkev. Projekta se je lotil, ker si želi, da bi v Bosni in Hercegovini vladala enotnost.

"To sem naredil iz ljubezni do tega naroda, iz ljubezni do naše domovine in iz ljubezni do skupnosti. Namesto da se razdvajamo, se raje spoštujmo. To delam za mir in za spoštovanje med narodi," je svoje motive za gradnjo cerkve pojasnil Smajić.