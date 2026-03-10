Mussolinijeva vnukinja bo del resničnostnega šova Big Brother

Allesandra Mussolini je hči Romana Mussolinija , najmlajšega sina fašističnega politika Benita Mussolinija . Njena mama Maria Scicolone pa je sestra igralke Sophie Loren .

"Treba je plesati, treba je peti. Želim se učiti od drugih," je ob napovedi udeležbe na šovu Big Brother v posnetku na svojem Instagram profilu povedala Mussolini.

Več let je bila poslanka v Evropskem in italijanskem parlamentu. Pred vstopom v politiko je bila dejavna kot model, pevka in igralka. Trenutno je članica desničarske populistične vladne stranke Lega Mattea Salvinija.