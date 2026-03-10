Mussolinijeva vnukinja bo del resničnostnega šova Big Brother

Allesandra Mussolini je hči Romana Mussolinija, najmlajšega sina fašističnega politika Benita Mussolinija. Njena mama Maria Scicolone pa je sestra igralke Sophie Loren.
"Treba je plesati, treba je peti. Želim se učiti od drugih," je ob napovedi udeležbe na šovu Big Brother v posnetku na svojem Instagram profilu povedala Mussolini.
Več let je bila poslanka v Evropskem in italijanskem parlamentu. Pred vstopom v politiko je bila dejavna kot model, pevka in igralka. Trenutno je članica desničarske populistične vladne stranke Lega Mattea Salvinija.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.