Mussolinijeva vnukinja bo del resničnostnega šova Big Brother

Rim, 10. 03. 2026 17.16 pred 46 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.Z. STA
Allesandra Mussolini

Vnukinja italijanskega fašističnega politika Benita Mussolinija, Allesandra Mussolini, se bo udeležila italijanskega resničnostnega šova Big Brother. Dolgoletna političarka se je leta 2020 že udeležila italijanske oddaje Ples z zvezdami, sicer pa je bila dejavna tudi kot model, pevka in igralka.

Allesandra Mussolini je hči Romana Mussolinija, najmlajšega sina fašističnega politika Benita Mussolinija. Njena mama Maria Scicolone pa je sestra igralke Sophie Loren.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Treba je plesati, treba je peti. Želim se učiti od drugih," je ob napovedi udeležbe na šovu Big Brother v posnetku na svojem Instagram profilu povedala Mussolini.

Več let je bila poslanka v Evropskem in italijanskem parlamentu. Pred vstopom v politiko je bila dejavna kot model, pevka in igralka. Trenutno je članica desničarske populistične vladne stranke Lega Mattea Salvinija.

benito mussolini Allesandra Mussolini vnukinja

bibaleze
