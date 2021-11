V muzeju Instagrama in TikToka se lahko počutite kot zvezda

Bi se radi počutili kot zvezda, pozirali kot zvezda in posneli fotografije kot največji vplivneži družbenih omrežij? V Bruslju muzej TikToka in Instagrama ponuja prostor, kjer lahko ljubitelji družbenih omrežij ustvarijo vsebine v različnih ambientih – od zabavnih in stilsko dovršenih do bizarnih. Obiskovalcev, ki se odpravijo na uro in pol dolg "safari nasmehov", ne manjka, organizatorji pa s časovnim razporedom poskrbijo, da imajo vsi dovolj časa za popolno fotografijo.