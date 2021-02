Na Aljaski žensko na stranišču v zadnjico ugriznil medved

Stevensova je 13. februarja z bratom in njegovo zaročenko taborila ob jezeru Chilkat. Spali so v šotoru v mongolskem slogu, zraven pa je bilo tudi stranišče na prostem. Na odprtem ognju so pekli klobase, pozneje, ko se je odpravila na potrebo, pa jo je nekaj ugriznilo v zadnjico. Glasno je zakričala in skočila stran, poroča BBC.

"Prišla sem na stranišče in takoj, ko sem se usedla, me je nekaj ugriznilo v zadnjico," je povedala za tiskovno agencijoAssociated Press. Na pomoč je poklicala brata Erica, in čeprav sta najprej mislila, da jo je ugriznila veverica, sta, ko sta s svetilko posvetila v luknjo stranišča, zagledala medvedjo glavo.

Takoj sta zaprla pokrov in zbežala v šotor, kjer so ostali vse do jutra. Rano so ji oskrbeli s pomočjo kompleta za prvo pomoč. Kot pravi Stevensova, jo je medved ali ugriznil ali ranil s kremplji. Naslednje jutro medveda ni bilo več, vendar so odtise medvedjih šap v snegu opazili tudi ob ognjišču.

Biolog z oddelka za ribe in divjad na Aljaski Carl Koch meni, da je šlo za črnega medveda. "Ona je morda edina oseba, ki se ji je kaj takega zgodilo. Ne bi me presenetilo, če bi se v preteklih letih bizarne stvari zgodile tudi drugim obiskovalcem, vendar da se je kaj takega zgodilo februarja, je zelo nenavadno,"je dejal.

Stevensova pa je za Anchorage Daily News dejala še, da bo v prihodnosti izvajala politiko "poglej, preden se usedeš".