Na Arktiki prvi bančni rop v zgodovini

Oborožen moški je oropal banko v majhnem kraju na odročnem norveškem otočju Svalbard, ki velja za najsevernejšo naselbino na svetu. Gre za prvi rop na tem območju, ki leži v Arktičnem oceanu nekje na pol poti med celinsko Norveško in Severnim tečajem. Policija je nepridiprava že prijela.

Tiskovni predstavnik lokalnih oblasti je sporočil, da je v petek okoli 10. ure po srednjeevropskem času oborožen moški oropal banko. Ob tem je dodal, da so ga policisti kmalu zatem aretirali v središču Longyearbyena.

Policija je sporočila, da je ropa osumljen turist in da so ga prepeljali v mesto Tromso na celinski del Norveške, kjer ga bodo zaslišali. Podrobnosti o osumljencu in vsoti ukradenega denarja pa niso razkrili.

Incident je na družbenih medijih sprožil številne posmehljive objave."Najbrž je pozabil razmisliti o pobegu," se je glasil eden izmed zapisov na Twitterju.

Otočje Svalbard, ki leži okoli tisoč kilometrov od Severnega pola, je znano po ledenikih in številnih polarnih medvedih - teh je na območju več kot prebivalcev. Glavno mesto Longyearbyen šteje okoli 2000 prebivalcev, vsi pa se med seboj poznajo.