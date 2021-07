Na Danskem odprli muzej pravljičarja Hansa Cristiana Andersena

Kot je na slovesnem odprtju muzeja povedal arhitekt Kengo Kuma , je bila njegova zamisel za arhitekturno stvaritev, "podobna metodi Hansa Cristiana Andersena , pri kateri se majhen svet nenadoma razširi v širno vesolje". Kar dve tretjini muzeja iz lesa in stekla se nahajata pod zemljo, zgradba pa je obdana z velikim vrtom s tlakovanimi potkami in rastlinjem v obliki živih mej.

Kot so zapisali v muzeju, zgradba otroke popelje v njihov čaroben svet, ki je v dialogu z labirintom "magičnega vrta". Z muzejem, ki je krit v glavnem z zasebnimi sredstvi, upajo, da so se približali srčiki Andersenovega pravljičnega sveta. Pravljičar se je rodil leta 1805 v revni družini čevljarja. Po težkem otroštvu je odšel v Koebenhavn, kjer mu je eden od direktorjev Kraljevega gledališča omogočil šolanje. Po študiju je potoval po domovini in Evropi, Afriki in Mali Aziji. Umrl je v glavnem mestu Danske kot ugleden pisatelj in častni profesor.

Podpisal se je pod več kot 200 pravljic, med njimi so tudi Mala morska deklica, Grdi raček, Deklica z vžigalicami in Cesarjeva nova oblačila. Pravljice so bile prevedene v več kot 150 jezikov. Andersen je napisal še osem pesniških zbirk, šest romanov, 50 iger in več kot 20 potopisov. Njegove pravljice odlikuje čarobna domišljija, ki je mitski svet združevala z resničnostjo. Z blago ironijo in dobrohotnostjo je obenem ves čas opozarjal tudi na zlo.