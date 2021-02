Na 'debeli četrtek' število krofov ne šteje

Pustni čas je po slovenskih krajih veljal za čas obilja in norčij. Datum pusta se vsako leto spreminja, odvisen pa je od velike noči. Izračunali so ga tudi glede na lunine mene. Pustni čas je predstavljal nekakšen most med zimo in pomladjo. Tradicionalni pustni kostumi in rajanja pa naj bi po šegi odganjali zimo.

Nekoč je veljajo, da naj bi se med tem časom do sitega najedli, saj po pustnem torku sledi tako imenovana pepelnična sreda in z njo strogi 40-dnevni post. Stara šega pravi, da če so se med pustnim časom desetkrat do sitega najedli, naj bi bila potem letina tistega leta obilna. To naj bi bil v preteklosti tudi prvi dan, ko so gospodinje prvič v tem času pripravile krofe.