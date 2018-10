Na dnu Črnega morja odkrili doslej najstarejšo nedotaknjeno ladjo

Raziskovalci so na dnu Črnega morja odkrili najstarejšo še nedotaknjeno ladjo, staro skoraj 2400 let. Gre za antično grško ladjo, eno več kot 60 ladij, ki so jih odkrili v okviru triletnega pomorskega arheološkega projekta v Črnem morju. Za raziskovanje morskega dna so raziskovalci uporabili posebne podvodne kamere, ki se jih sicer uporablja pri iskanju nafte in zemeljskega plina na morju.

Manjši kos ladje so datirali z radioogljikom in sedaj je po njihovih besedah potrjeno, da gre za najstarejše nedotaknjene ostanke ladje, kar je znanih človeštvu, saj je datirana kar 400 let pr. n. št. Črno morje je bilo takrat živahno trgovsko križišče grških kolonij. Ladja na morskem dnu leži na boku, njen jambor in krmila so nedotaknjeni.