Na dražbi šest let star porsche zvezdnika Luke Dončića

Luksuzni avtomobil, ki je nepoškodovan in v brezhibnem stanju, je bil prvič registriran leta 2017. "Ta Panamera 4 se ponaša z zanimivim poreklom, saj je bil prvi avtomobil in vsakodnevno prevozno sredstvo slovenskega profesionalnega košarkarja Luke Dončića," so se pohvalili na spletni strani.

Dodali so, da je Dončić vozilo po nakupu odpeljal v Madrid in ga uporabljal skozi svojo najuspešnejšo sezono (2017/2018), v kateri je s Slovenijo postal evropski prvak, z Real Madridom pa je osvojil naslov španskega prvaka in Evrolige. Hkrati je postal tudi najkoristnejši igralec Lige ACB, Evrolige in finalnega turnirja Evrolige.

Po navedbah Collectingcars.com so poleg Dončića avtomobil uporabljali tudi njegovi bližnji družinski člani.

Interes za nakup vozila je do zdaj izkazalo šest oseb, zadnji je ponudil 25.000 evrov.