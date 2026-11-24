Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa bodo ponudili tudi dve strani z verzi protivojne pesmi Masters of War, ocenjeni med 350.000 (320.000 evrov) in 400.000 dolarjev (366.000 evrov), ter t. i. McKenzie Tape, neobjavljen posnetek zasebnega koncerta Boba Dylana v stanovanju Eve in Maca McKenzieja. Zakonca sta Dylana snemala v njegovih prvih letih v New Yorku. Posnetek izvira iz leta 1963, ocenjen je med 15.000 (14.000 evrov) in 20.000 dolarjev (18.000 evrov).

Bob Dylan FOTO: Profimedia

Dylan velja za enega najvplivnejših glasbenikov in tekstopiscev. S pesmimi, kot je Blowin' in the Wind, je v 60. letih postal glas svoje generacije in ikona gibanja za državljanske pravice. Leta 2016 je prejel Nobelovo nagrado za literaturo za nov pesniški izraz znotraj ameriške pesniške tradicije. Med njegovimi najbolj znanimi skladbami so še Like a Rolling Stone, Knockin' on Heaven's Door in The Times They Are A-Changin'.