Na dražbi filmskega Hollywooda prodali plesišče filma Vročica sobotne noči

Ceno plesišča, na katerem je John Travolta , ki je pozneje nastopil tudi v legendarni Briljantini , ob glasbi skupine Bee Gees plesal kot Tony Manero, so pred dražbo ocenili na od 200.000 do 300.000 ameriških dolarjev (189.700 do 280.000 evrov).

Na dražbi so za 97.000 evrov prodali tudi zlato skrinjo, ki so jo uporabili med snemanjem filma Lov za izgubljenim zakladom iz leta 1981. Skrinjo, katere ceno so prvotno ocenili med 47.000 in 65.000 evri, je prodajal umetnik za vizualne učinke Peter Stoltz, ki je rekvizit uporabljal pri pirotehničnem testiranju.

Na dražbi so bile naprodaj tudi čarovniške palice iz filmov o čarovniškem vajencu Harryju Potterju in so jih uporabljali Rupert Grint kot Ron Weasley, Emma Watson kot Hermiona Granger in Ralph Fiennes kot Mrlakenstein. Palice so prodali za ceno od 18.000 do 24.000 evrov.

Palico, ki jo je Daniel Radcliffe kot glavni junak Harry Potter imel v istoimenskem filmu Harry Potter in Svetinje smrti 1. del, pa so prodali za 15.140 evrov.