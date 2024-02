Na dražbi Hockneyjeva slika, ocenjena na približno 18 milijonov evrov

Na dražbo prihaja mojstrovina Davida Hockneyja z naslovom Kalifornija, ki je ocenjena na približno 18 milijonov evrov. Sliko je imela javnost nazadnje priložnost videti pred več kot 40 leti, zato bo ta do 8. februarja razstavljena v Parizu, od 15. do 19. februarja bo na ogled v New Yorku in nato od 1. do 7. marca na sedežu avkcijske hiše v Londonu.

Kalifornija je po pisanju spletnega portala Art Daily največja in najboljša v skupini izjemnih zgodnjih slik z bazeni, ki so nastale v Londonu po Hockneyjevem prvem obisku Los Angelesa leta 1964. Umetnostna zgodovinarja Paul Melia in Ulrich Luckhardt sta zapisala, da je za "Hockneya to ena njegovih najpomembnejših bazenskih slik". Slike, ki so sledile, so postale sinonim za njegov opus in združujejo osupljivo tehnično virtuoznost z domišljijo, željo in hrepenenjem.

Vodja oddelka za evropsko povojno in sodobno umetnost pri Christie's Katharine je povedala: "Slike bazenov Davida Hockneyja so postale ene najbolj ikoničnih in priljubljenih podob našega časa." Po njenih besedah je Kalifornija izjemno delo, ki je nastalo kmalu po Hockneyjevem prvem potovanju v Los Angeles, kjer je občudoval bleščečo svetlobo in mesto, ki ga je s svojimi svetlo modrimi bazeni spominjalo na mozaik. Po otroštvu, ki ga je preživel na severu Anglije, in življenju v Londonu se mu je Kalifornija gotovo zdela kot Arkadija, kot čudovit kraj, kjer je lahko svoboden in uživa v mladosti. "Ta občutek umetnikovega optimizma in veselja je v samem tkivu Hockneyjeve Kalifornije," je poudarila.