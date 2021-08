Na dražbi kip z legendarnega televizijskega nastopa zasedbe The Beatles

Kip Afrodite, ki je bil del scene nastopa skupine The Beatles v sklopu prvega satelitskega televizijskega prenosa v živo leta 1967, bo konec avgusta ponujen na dražbi. Oddajo Our World, za katero je John Lennon napisal pesem All You Need Is Love, s čimer je referiral na aktualno poletje ljubezni in hipijevsko gibanje, je spremljalo skoraj 700 milijonov gledalcev.

Na prvi mednarodni satelitski televizijski oddaji v živo Our World, ki je bila na sporedu 25. junija 1967, so nastopili glasbeniki iz 19 držav, prenos pa je dosegel 25 držav. Mednarodna TV-produkcija je povezala akterje iz več držav, nastop skupine The Beatles pa je iz londonskega studia na sloviti Abbey Road predvajal britanski BBC. Ob nastopu The Beatles, ki so v oddaji premierno prepevali o tem, da je vse, kar potrebuje človek, ljubezen, je v ozadju stal meter in pol visok kip Afrodite, grške boginje ljubezni. Postavitev je bila dodatno okrašena z baloni in rožami. Kip, ki so ga najverjetneje kupili v prodajalni z raznimi rekviziti, bo 28. avgusta ponujen na dražbi, zanj pa pričakujejo med 17,6 in 23,5 tisoč evrov. PREBERI ŠE Obletnica legendarne televizijske premiere skladbe Beatlov Kip je po nastopu domov odnesel zvočni tehnik Geoff Emerick, ki si je za sodelovanje s skupino The Beatles prislužil dva grammyja. Emerick je Afrodito postavil na vrt v londonskem Hornseyju, tam pa je stal približno 45 let. Z vrta so ga umaknili po tehnikovi selitvi v Združene države Amerike, kjer je leta 2018 tudi umrl. Sedaj bo na dražbi po navedbah BBC ponujen skupaj s še nekaterimi predmeti iz Emerickove zbirke, ki med drugim vključuje originalni načrt za predelavo Studiev Apple ter še nekaj predmetov, povezanih z legendarnimi Beatli.