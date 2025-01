Na dražbi pisma in risbe, ki so si jih pošiljali ustvarjalci Medvedka Puja

Pri Fieldings Auctioneers bodo predvidoma danes na dražbo dali zbirko pisem in risb iz korespondence, ki je potekala med ustvarjalci medvedka Puja – avtorjem A. A. Milnejem, ilustratorjem E. H. Shepardom in založnikom Frederickom Mullerjem. Zbirka je bila last pokojnega Leslieja Smitha, ustanovitelja založniškega podjetja Cressrelles.

Smithovo podjetje je po pisanju britanskega The Guardiana prevzelo založbo, ki jo je vodila družina založnika Medvedka Puja Fredericka Mullerja. Tako so Mullerjeva pisma prešla v Smithovo last. Pisma, nekaterih od njih ni nihče videl že od leta 1926, so našli Smithovi otroci, ko so po očetovi smrti novembra 2023 pospravljali podstrešje njegovega domovanja.

Direktor Fieldings Auctioneers Will Farmer je pisma prevzel pred približno petimi meseci. Med njimi so prvi osnutki Milnejevih del, med njimi za pesem Veter na hribu in uvodno posvetilo za pesniško zbirko Zdaj nas je šest iz leta 1927 ter risba Medvedka Puja in Pujska v snegu. Vsebujejo tudi kritiko, ki jo je Milne napisal v imenu antropomorfnega medvedka kot odgovor na križanko časopisa Observer, v kateri je bil lik označen kot čudovita pošast, Milne pa je Mullerju zapisal, da je medvedek Pu veliko nasprotje.

V pismih je mogoče zaznati sledi ustvarjalnih napetosti med Milnejem in Shepardom, kjer je kot mediator posredoval Muller, ko je Milne izjavil, da mora Shepard "narediti nove risbe za april in september, ker so originali zelo slabi". Razvidno je, da je bil Milne občasno tudi nestrpen zaradi počasnosti svojega soustvarjalca. V nekem pismu Mullerju je zapisal: "Če Shepard še ni naredil nove risbe, mu je sploh ni treba." Shepard, ki se je v tistem času očitno spopadal s stanovanjskimi težavami, je Milneju zamudo zagovarjal s pojasnilom: "Po najboljših močeh se trudim, da bi pohitel z risbami, vendar je slog precej utesnjen zaradi te preklete selitve, ki je bila, kot boste videli iz zgornjega naslova, izvedena."