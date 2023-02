Na dražbi prodali Elvisovo letalo, ki je 40 let stalo v puščavi

Na dražbi na Floridi je bila tudi Priscilla Presley , ki je na dogodku 8. januarja nagovorila množico ter opisala Elvisovo ljubezen do zbiranja avtomobilov in letal kot hobi, ki ga je poimenovala 'njegovo veselje'. Dražba se je začela z izklicno ceno 93.130 evrov, ki pa se je tekom dražbe višala. Na koncu ga je kupil dražitelj, ki je sodeloval po telefonu, ostati pa je želel anonimen. Priscilla, ki je na začetku dejala: "To je moja prva dražba," je opazovala celotno dogajanje.

Po podatkih dražbene strani je Presley kupil letalo 22. decembra 1976 za 782.292 evrov in ga uporabljal – kot tudi dve drugi letali v svoji osebni floti – za lete, na katerih je s svojo skupino TCB , spremstvom, polkovnikom Tomom Parkerjem in Memphis Mafio potoval med turnejo na koncerte in nastope po vsej državi.

Čeprav je zunanjost letala precej obrabljena, je notranjost še vedno ohranjena in ponuja retro vpogled v luksuzna zasebna letalska potovanja v dobi sredi minulega stoletja. Letalo sprejme do devet potnikov, še vedno pa ima izvirni, z rdečim žametom prevlečen kavč in potniške sedeže, ki se vrtijo in nagibajo. Lesene obloge in zlato ohišje, vključno z okenskimi senčili, zaokrožujejo vzdušje letala iz 60. let, letalo pa ima tudi 'center za zabavo', ki vključuje videorekorder in kasetofon. V njem je stranišče z umivalnikom in kuhinjo, ki vključuje prostor za pripravo obrokov z avtomatom za pijačo in mikrovalovno pečico.