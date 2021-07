Na dražbi so prodali osebne predmete ameriške pesnice Sylvie Plath

V zbirki sta bila tudi poročna prstana zakoncev, ki so ju prodali za slabih 33 tisoč evrov in skica Teda Hughesa , ki jo je narisala Sylvia Plath . Prodali so jo za dobrih 36 tisoč evrov.

"Pred dražbo sem se pogovarjal z ljudmi z vsega sveta, ki brezmejno cenijo Sylvio Plath. Rezultat dražbe jasno kaže na njihovo ljubezen do dela Sylvie Plath in zanimanje za njeno življenje. Vsak predmet je našel nov dom, kjer ga bodo zagotovo cenili, kot je upala Frieda Hughes," je povedal Gabriel Heaton iz avkcijske hiše Sotheby's.

Plathova se je z britanskim pesnikom Hughesom poročila leta 1956. Njuno razmerje je bilo eno najbolj odmevnih in turbulentnih v literarnih krogih 20. stoletja. Avtorica Steklenega zvona, ki je njen edini roman, si je vzela življenje leta 1963, ko je bila stara 30 let. Hughes je umrl leta 1998 star 68 let.

Pesnica se je rodila v Bostonu in študirala na Smith's College. Leta 1955 se je kot Fulbrightova štipendistka odpravila na univerzo v Cambridgeu, kjer je spoznala bodočega moža. Pisala je ekspresivno samoreflektivno poezijo, polno simbolike, v kateri so odsevali groza fašizma, otroške travme, strah pred boleznijo, soočenje s smrtjo in naravo.