Na dražbi redek Picassov portret njegove muze Francoise Gilot

Portret sedeče ženske v zelenem kostimu bodo ponudili pri avkcisjki hiši Sotheby's . Slika pripada seriji portretov Francoise Gilot , naslikanih med pozno zimo leta 1952 in zgodnjo pomladjo sledečega leta, ko sta slikarka in Picasso skupaj z otrokoma živela v vili La Galloise v francoski občini Vallauris.

Slovit umetnik je sicer ustvaril veliko del, ki pričajo o njegovem srečnem obdobju s Francoise Gilot in njunima otrokoma. Tokratni portret na dražbi prikazuje napetost med slikarko in slikarjem v poznem obdobju njunega razmerja ter Picassovo stilistično vsestranskost. Slika je tehnično dovršeno delo, ki zaznamuje vrhunec njunega osebnega in umetniškega sodelovanja.

Po besedah Helene Newman iz Sotheby's portret spaja kubistične, kiparske in grafične elemente s slikarskim motivom in zeleno paleto, ki jo je umetnik povezoval s Francoise Gilot. Za sedečo žensko v zelenem kostimu se pri avkcijski hiši nadejajo iztržiti do 18 milijonov dolarjev. Podoben portret so nazadnje prodali pri Sotheby's v Londonu decembra 1986 za nekaj manj kot 570.000 dolarjev.