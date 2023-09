Na dražbi več tisoč osebnih predmetov Freddieja Mercuryja

Več tisoč osebnih predmetov legendarnega pevca Freddieja Mercuryja od danes ponujajo na dražbi v Londonu. Med njimi so rokopisi uspešnic njegove skupine Queen, pohištvo in slike. Eden od vrhuncev dražbe pri družbi Sotheby's je klavir Yamaha, na katerem je ustvaril skoraj vse svoje najbolj znane skladbe, pričakujejo pa, da bodo zanj iztržili od 2,3 do 3,5 milijona evrov.

V Londonu bo danes zvečer potekala dražba več kot tisočih osebnih predmetov Freddieja Mercuryja. Sledili ji bosta še dve dražbi v živo in tri spletne prodaje, na katerih bo med drugim možnost kupiti tudi klavir, na katerem je ustvaril skoraj vse svoje najbolj znane skladbe. Omenjeni instrument je glasbenik kupil leta 1975, na dražbi pa bi po pričakovanjih lahko dosegel od dva do tri milijone funtov (2,3 do 3,5 milijona evrov). Naprodaj je tudi rokopis za epsko uspešnico Bohemian Rhapsody, ki na 15 straneh z opombami razkriva različne smeri, ki jih je Mercury predvidel za skladbo. Razkriva pa tudi, da naj bi se prvotno imenovala Mongolska rapsodija.

icon-expand Freddie Mercury FOTO: Profimedia

Pod dražbenim kladivom bodo tudi slike Chagalla, Dalija in Picassa, ki so krasile Mercuryjev dom, ter zadnja slika, olje na platnu Jamesa Jacquesa Josepha Tissota, ki jo je kupil mesec dni pred smrtjo zaradi aidsa leta 1991. Vsi predmeti so iz njegovega doma v zahodnem Londonu. V prodajo na dražbo jih je dala tesna prijateljica in nekoč Mercuryjeva zaročenka Mary Austin. "Mary Austin je živela z zbirko in skrbela zanjo več kot tri desetletja," je povedal strokovnjak za knjige in rokopise pri družbi Sotheby's Gabriel Heaton.