Na dražbo brezrokavni plašč Brigitte Bardot

Brigitte Bardot, ki je umrla v 92. letu starosti, je veljala za seksualni simbol 50. in 60. le minuleta stoletja. Čeprav se je dokaj hitro umaknila iz filmske industrije, je ostala pomembna ikona tako francoske kot globalne pop kulture. Po opustitvi kariere je zaživela zunaj okvirjev zvezdništva in se posvetila boju za pravice živali prek lastne fundacije. Med drugim je javno pozivala znane osebnosti, naj prenehajo nositi krzno, in tudi finančno podpirala akcije aktivistov za zaščito živali.
Dolg črn žametni brezrokavni plašč z obrobo iz volnenih resic je za Bardot v 60. letih prejšnjega stoletja, v času vrhunca njene igralske kariere, oblikoval Jean Bouquin. Okrašen je z vezenimi metulji, novi lastnik pa bo z nakupom pridobil tudi podpisano fotografijo in posvetilo Bardot, je poročal britanski BBC.
Po besedah cenilke Jenny Low gre za enkratno priložnost, da nekdo postane "lastnik oblačila, ki so ga izdelali za filmsko ikono Brigitte Bardot in ga je tudi nosila". Kot je še povedala, so bile Bouquinove kreacije v 60. letih prejšnjega stoletja izjemno priljubljene med veljaki v Saint-Tropezu. Njegov slog so včasih opisovali kot 'luksuzni hipijevski slog'. Po odprtju svojega butika je ustvarjal za številne zvezdnike, med drugim za Micka in Bianco Jagger, Jane Birkin ter Natalie Wood.
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