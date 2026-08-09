Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Zanimivosti

Na dražbo brezrokavni plašč Brigitte Bardot

London, 09. 08. 2026 13.28 pred enim dnevom 2 min branja 1

Avtor:
K.Z. STA
Brigitte Bardot

Pri avkcijski družbi Cotswold v Cheltenhamu bodo dali na dražbo plašč, ki je bil v lasti decembra lani preminule francoske igralke, manekenke in borke za pravice živali Brigitte Bardot. Izkupiček od prodaje bo namenjen organizaciji Dogs in Distres, ki se posveča reševanju psov.

Brigitte Bardot, ki je umrla v 92. letu starosti, je veljala za seksualni simbol 50. in 60. le minuleta stoletja. Čeprav se je dokaj hitro umaknila iz filmske industrije, je ostala pomembna ikona tako francoske kot globalne pop kulture. Po opustitvi kariere je zaživela zunaj okvirjev zvezdništva in se posvetila boju za pravice živali prek lastne fundacije. Med drugim je javno pozivala znane osebnosti, naj prenehajo nositi krzno, in tudi finančno podpirala akcije aktivistov za zaščito živali.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dolg črn žametni brezrokavni plašč z obrobo iz volnenih resic je za Bardot v 60. letih prejšnjega stoletja, v času vrhunca njene igralske kariere, oblikoval Jean Bouquin. Okrašen je z vezenimi metulji, novi lastnik pa bo z nakupom pridobil tudi podpisano fotografijo in posvetilo Bardot, je poročal britanski BBC.

Preberi še Umrla filmska ikona Brigitte Bardot

Po besedah cenilke Jenny Low gre za enkratno priložnost, da nekdo postane "lastnik oblačila, ki so ga izdelali za filmsko ikono Brigitte Bardot in ga je tudi nosila". Kot je še povedala, so bile Bouquinove kreacije v 60. letih prejšnjega stoletja izjemno priljubljene med veljaki v Saint-Tropezu. Njegov slog so včasih opisovali kot 'luksuzni hipijevski slog'. Po odprtju svojega butika je ustvarjal za številne zvezdnike, med drugim za Micka in Bianco Jagger, Jane Birkin ter Natalie Wood.

brigitte bardot plašč dražba igralka
24ur.com Davek za lastnike psov in mačk?
24ur.com Iz klavnice na Kitajskem rešili 19 psičkov, ki so čakali na svojo smrt
24ur.com Kremiranje in pokop ljubljenčkov postal hitro rastoč posel
24ur.com Nelegalna trgovina s psi: kako se izogniti pastem?
24ur.com Velika novost na slovenskem tržišču: Apipet prinaša naravno pomoč za ljubljenčke, ki se soočajo s prebavnimi težavami
24ur.com Srčna pomoč za živali brez doma: Pridružite se akciji Mr.Pet
24ur.com Z lepo gesto za boljši jutri zapuščenih živali
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
flojdi
09. 08. 2026 16.15
Lepa in dobra.
Odgovori
+0
2 2
bibaleze
Portal
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Tina Gaber za 40. rojstni dan dobila sanjsko darilo
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Natalija Bratkovič brez slabe vesti: 'Če se mi zahoče, jo pojem celo ob desetih zvečer'
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897