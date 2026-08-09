Na dražbo brezrokavni plašč Brigitte Bardot

Brigitte Bardot, ki je umrla v 92. letu starosti, je veljala za seksualni simbol 50. in 60. le minuleta stoletja. Čeprav se je dokaj hitro umaknila iz filmske industrije, je ostala pomembna ikona tako francoske kot globalne pop kulture. Po opustitvi kariere je zaživela zunaj okvirjev zvezdništva in se posvetila boju za pravice živali prek lastne fundacije. Med drugim je javno pozivala znane osebnosti, naj prenehajo nositi krzno, in tudi finančno podpirala akcije aktivistov za zaščito živali.

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Dolg črn žametni brezrokavni plašč z obrobo iz volnenih resic je za Bardot v 60. letih prejšnjega stoletja, v času vrhunca njene igralske kariere, oblikoval Jean Bouquin. Okrašen je z vezenimi metulji, novi lastnik pa bo z nakupom pridobil tudi podpisano fotografijo in posvetilo Bardot, je poročal britanski BBC.