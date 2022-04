Na dražbo Cobainova kitara iz pesmi Smells Like Teen Spirit

Del izkupička bo namenjen nacionalni dobrodelni kampanji za duševno zdravje Kicking the Stigma (Odpravimo stigmo) pod okriljem kluba Indianapolis Colts in družine Jima Irsayja v počastitev meseca ozaveščanja o duševnem zdravju, ki bo v maju. Irsay, lastnik in izvršni direktor kluba, ima tudi sam v lasti zbirko predmetov iz sveta glasbe, pop kulture in ameriške zgodovine.

Cobain, ki je v besedilih pesmi omenjal samomor, vero in droge, je umrl 5. aprila 1994, star 27 let.

Vodja avkcijske hiše Darren Julien je za Daily News povedal, da je bila družina Cobain navdušena nad tem, kar predstavlja Kicking the Stigma in kaj je bilo z njo doseženo. "Menijo, da bo izkupiček od prodaje Kurtovih predmetov šel ustrezni organizaciji in namenu, ozaveščanju o duševnem zdravju," je dodal.

Martin Nolan, izvršni direktor avkcijske hiše, pa je povedal, da so v podjetju "ponosni, da lahko predstavijo to izjemno zbirko predmetov, ki so sinonim za življenje in kariero" pokojnega pionirja grunge rocka.

"Ti dragoceni predmeti predstavljajo temelj Kurtove zapuščine kot enega najvplivnejših in najbolj občudovanih umetnikov vseh časov, ki se ohranja še dolgo po njegovi prezgodnji smrti. Njegova glasba je danes bolj priljubljena kot kdaj koli prej, kar dokazuje videospot pesmi Smells Like Teen Spirit, ki si ga je na portalu YouTube in drugih kanalih ogledalo več milijard ljudi," je dodal.

Pesem Smells Like Teen Spirit, ki velja za največjo uspešnico skupine Nirvana, se je uvrstila na peto mesto na seznamu 500 največjih pesmi vseh časov, ki ga je objavila revija Rolling Stone.