Na dražbo gre Rembrandtova risba leva, vredna dobrih 17 milijonov

Risba Mladi lev pri počitku je edina Rembrandtova upodobitev živali, ki je še v zasebni lasti. Že več kot dve desetletji je del priznane zbirke Leiden, ki velja za eno najpomembnejših zasebnih zbirk nizozemske in flamske umetnosti 17. stoletja na svetu. V zbirki je kar 17 Rembrandtovih slik ter edini deli Vermeerja in Carela Fabritiusa , ki sta danes še v zasebni lasti.

Avkcijska hiša Sotheby's v New Yorku bo risbo ponudila na dražbi 4. februarja 2026, njena vrednost je ocenjena med 15 in 20 milijoni dolarjev (med 13 in 17 milijoni evrov). Izkupiček bo namenjen organizaciji Panthera, ki se posveča ohranjanju divjih mačk.

Po pisanju spletnega portala Art Daily so Rembrandtove risbe redkost. Znanih je šest umetnikovih risb levov, pri čemer je Mladi lev pri počitku edina, ki je še v zasebni lasti. Dve risbi sta v zbirki Britanskega muzeja, tri risbe levov pa so v zbirki muzeja Louvre, muzeja Boijmans Van Beuningen in Rijksmuseuma.

Ko je Thomas S. Kaplan, ustanovitelj Panthere in ustanovitelj zbirke Leiden, leta 2005 pridobil risbo, je bila risba Mladi lev pri počitku prvo Rembrandtovo delo, ki ga je kupil. Pomenila je tudi začetek zbirke, ki je od takrat zrasla v eno najpomembnejših zasebnih zbirk umetnin nizozemske zlate dobe v zasebni lasti. Kasneje je solastnik umetnine postal Jon Ayers, predsednik upravnega odbora Panthere.

Risba bo pred dražbo razstavljena v Parizu, New Yorku, Londonu, Abu Dhabiju, Hongkongu in Riadu.