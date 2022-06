Na dražbo izvod prvega Shakespearovega zbranega dela izpred 400 let

Knjigo zbranega dela z naslovom Comedies, Histories and Tragedies (Komedije, zgodovinske drame in tragedije) sta leta 1623, sedem let po Shakespearovi smrti, pripravila njegova sodelavca John Heminges in Henry Condell, obsega pa 36 iger. Približno polovica iger, med drugim tudi Macbeth, Vihar in Dvanajsta noč ali Kar hočete, je bila v knjigi objavljena prvič, kar pomeni, da bi bile izgubljene, če tega zbranega dela ne bi bilo, piše The Guardian.