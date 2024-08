Na dražbo predmeti Elvisa Presleyja in drugih pokojnih zvezdnikov

Na spletni dražbi bodo danes ponudili predmete preminulih zvezdnikov iz sveta glasbe in filma. "Na dražbi bo nekaj kosov, ki so čustveno povezani z ikonami, ki so nas prehitro zapustile," je povedala vodja dražbe Brigitte Kruse .

Največ bo na prodaj predmetov, ki so pripadali legendarnemu Elvisu Presleyju, vključno z mikrofonom iz njegovega bivanja v Las Vegasu, stekleničko za tablete z zapisom marec 1977 in zlatima prstanoma, za katera si obetajo iztržiti med 35.000 do 60.000 dolarjev oziroma med 31.000 in 54.000 evri.