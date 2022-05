Vila italijanskega skladatelja Giuseppeja Verdija končno na dražbo

Vilo v kraju Sant'Agata, kamor se je Verdi preselil leta 1851, je doslej upravljal Angiolo Carrara Verdi . V njej so številni predmeti, ki pripovedujejo o skladateljevem življenju in delu. "Ker se nismo uspeli dogovoriti, mora vila na dražbo. Konec, ki si ga zagotovo nisem želel, vendar ne morem storiti ničesar. Nimam sredstev, da bi prevzel deleže preostalih dedičev, zato bo vila šla v prodajo," je povedal Carrara Verdi, ki je vilo upravljal od materine smrti leta 2010.

Po pisanju agencije APA sta streha in fasada nujno potrebni obnove, na vzdrževalna dela čaka tudi šest hektarjev obsegajoč park. Verdi je v vili ustvaril nekaj svojih najlepših oper. V njej so pohištvo in skladateljevi osebni predmeti, vključno z dunajskim klavirjem znamke Fritz, na katerem je napisal operi Trubadur in La Traviata.

Verdi se je rodil v vasici Le Roncole pri Bussettu v pokrajini Parma. Šolal se je pri lokalnih učiteljih, pri 19 letih pa se je želel vpisati na glasbeni konservatorij v Milanu, ki se danes imenuje prav po njem, vendar ga niso sprejeli, češ, da je prestar in ima premalo klavirskega znanja. Verdi je moral zato znanje pridobiti zasebno pri maestru Vicenzu Lavigni. Ostal je v Milanu in študiral pri Lavignu ter se začel seznanjati z italijanskim glasbenim gledališčem.