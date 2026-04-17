Na Dunaju že v pričakovanju Evrovizije

Prav z namenom, da bi dogodek približali čim širšemu krogu prebivalcev in obiskovalcev, bodo na Dunaju evrovizijske vsebine preselili na ulice, trge, v parke in kulturne ustanove po vsem mestu. Spremljevalni program bo tako mogoče doživeti skoraj na vsakem koraku - tudi na priljubljenih brezplačnih vodenih mestnih sprehodih pod naslovom Gemma Zukunft, ki so sicer posvečeni vpogledu v razvoj mesta, ta mesec in maja pa bodo dobili tudi glasbeno, evrovizijsko noto.

Dunaj se že pripravlja na Evrovizijo. FOTO: Profimedia

Posebna pozornost bodo namenili tudi tematskim glasbenim sprehodom po osrednjem dunajskem pokopališču, po sledeh slavnih glasbenikov, in tako imenovanim "silent disco" sprehodom, pri katerih udeleženci glasbo poslušajo prek slušalk, so sporočili iz ljubljanske podružnice mednarodnih pisarn mesta Dunaj. Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, bo evrovizijsko vzdušje na Dunaju zajelo vse generacije. Mladinska organizacija Wienxtra, pripravlja več dogodkov za mlade, med njimi disko z evrovizijskim pridihom in večere glasbenih družabnih iger. Na drugi strani generacijskega spektra bodo v domovih za starejše organizirali posebne karaoke z učiteljico petja. Skupaj bodo prepevali pesmi priljubljenega pevca Uda Jürgensa, prvega Avstrijca, ki je leta 1966 zmagal na Tekmovanju za pesem Evrovizije.

Tudi Muzej Dunaja bo maja povsem v znamenju Evrovizije. Med 11. in 16. majem se bo preobrazil v Eurofan House, mednarodno stičišče oboževalcev, izvajalcev in evrovizijske skupnosti z vsega sveta. Med vrhunci programa bodo zagotovo ekskluzivni pogovori in intervjuji v sodelovanju z ustvarjalci priljubljenega evrovizijskega YouTube kanala Wiwibloggs. Vstop v muzej bo - tako kot sicer skozi vse leto - brezplačen.