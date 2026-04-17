Zanimivosti

Na Dunaju že v pričakovanju Evrovizije

Dunaj, 17. 04. 2026 17.12

Avtor:
K.Z. STA
Evrovizija

Dunaj mesec dni pred velikim finalnim večerom jubilejne 70. izvedbe Tekmovanja za pesem Evrovizije napoveduje najobsežnejši spremljevalni program v zgodovini tekmovanja, s katerim namerava avstrijska prestolnica potrditi sloves odprtega, vključujočega in kulturno raznolikega mesta.

Prav z namenom, da bi dogodek približali čim širšemu krogu prebivalcev in obiskovalcev, bodo na Dunaju evrovizijske vsebine preselili na ulice, trge, v parke in kulturne ustanove po vsem mestu. Spremljevalni program bo tako mogoče doživeti skoraj na vsakem koraku - tudi na priljubljenih brezplačnih vodenih mestnih sprehodih pod naslovom Gemma Zukunft, ki so sicer posvečeni vpogledu v razvoj mesta, ta mesec in maja pa bodo dobili tudi glasbeno, evrovizijsko noto.

Dunaj se že pripravlja na Evrovizijo.
FOTO: Profimedia

Posebna pozornost bodo namenili tudi tematskim glasbenim sprehodom po osrednjem dunajskem pokopališču, po sledeh slavnih glasbenikov, in tako imenovanim "silent disco" sprehodom, pri katerih udeleženci glasbo poslušajo prek slušalk, so sporočili iz ljubljanske podružnice mednarodnih pisarn mesta Dunaj.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, bo evrovizijsko vzdušje na Dunaju zajelo vse generacije. Mladinska organizacija Wienxtra, pripravlja več dogodkov za mlade, med njimi disko z evrovizijskim pridihom in večere glasbenih družabnih iger. Na drugi strani generacijskega spektra bodo v domovih za starejše organizirali posebne karaoke z učiteljico petja. Skupaj bodo prepevali pesmi priljubljenega pevca Uda Jürgensa, prvega Avstrijca, ki je leta 1966 zmagal na Tekmovanju za pesem Evrovizije.

Tudi Muzej Dunaja bo maja povsem v znamenju Evrovizije. Med 11. in 16. majem se bo preobrazil v Eurofan House, mednarodno stičišče oboževalcev, izvajalcev in evrovizijske skupnosti z vsega sveta. Med vrhunci programa bodo zagotovo ekskluzivni pogovori in intervjuji v sodelovanju z ustvarjalci priljubljenega evrovizijskega YouTube kanala Wiwibloggs. Vstop v muzej bo - tako kot sicer skozi vse leto - brezplačen.

Posebno evrovizijsko podobo bo dobila tudi znana dunajska tržnica Naschmarkt, kjer bo 13. maja na stojnicah prenovljene pokrite tržnice ob glasbeni spremljavi moč okušati kulinarične specialitete iz držav, ki sodelujejo na letošnjem izboru. Osrednje spremljevalno dogajanje zunaj samega tekmovanja, ki bo sicer potekalo v dvorani Wiener Stadthalle, pa se bo odvijalo na trgu pred dunajsko Mestno hišo. Tam bo Dunaj z velikim javnim prireditvenim prostorom in številnimi vsebinami pokazal, da Evrovizijo razume kot praznik skupnosti, kulture in odprtosti, ki presega okvir televizijskega spektakla in v mesto privablja ljudi z vsega sveta.

Dunaj je Tekmovanje za pesem Evrovizije nazadnje gostil leta 2015.

evrovizija dunaj tekmovanje dogajanje
  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Vakalunga
17. 04. 2026 17.24
Po moje bo IZRAEL zmagal, cela Slovenija ga podpira. Tudi tukaj so nas IZRAELCI rešili sramote in stroškov..
bibaleze
