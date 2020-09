Na finskem letališču štirinožni agenti, ki zavohajo koronavirus

Na največjem finskem letališču so za zajezitev širjenja novega koronavirusa angažirali prav posebno enoto. Kosmate, štirinožne agente, ki virus zavohajo. Na letališču delajo štirje od skupno desetih psov, ki so jih urili za odkrivanje virusa. A čeprav so prvi psi že v novi službi, še vedno ni jasen njihov status, lahko bi rekli način zaposlitve, in posledično tudi upokojitveni pogoji. Znano je le, da bo njihov formalni položaj drugačen kot tisti, ki ga imajo psi, zaposleni pri carini za odkrivanje tihotapljenega blaga. In kako je videti njihovo delo?