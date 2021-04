Na Hrvaškem izdelali moško obleko s protivirusnim premazom

Tehnološko inovativno tkanino ViralOff je izdelal in razvil italijanski proizvajalec tkanin Marzotto, ki je ob tem sodeloval z biomedicinsko družbo Polygiene, so zapisali na spletni strani varaždinskega podjetja.

Ob spletni predstavitvi protivirusne obleke so sicer priznali, da premaz pred virusi ne ščiti popolnoma, a zmanjšuje njihovo morebitno prisotnost na površini tkanine za več kot 99 odstotkov v dveh urah.

"Protivirusna zaščita deluje zgolj na viruse, ki padejo na tkanino obleke. Da bi se znižala možnost okužbe, je treba upoštevati še vse protikoronske ukrepe," so opozorili.

Aktivna sestavina premaza ViralOff je reakcijska snov, ki je mešanica titanovega dioksida in srebrovega klorida. Varna je v stiku s kožo, ne povzroča alergijskih reakcij in je varna tako za odrasle kot otroke, pa tudi hišne ljubljenčke, so še izpostavili ob predstavitvi obleke, ki ima tudi standard ISO in certifikat Oeko-tex.