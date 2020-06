Na hrvaški magistrali posneli medveda, kako pleza ob cesti

Beseda o spretnem medvedu, ki pleza ob hrvaški magistrali, je dosegla tudi gorsko reševalno službo. Eden od uporabnikov Twitterja je zapisal: "Je ta vaš?" in gorske reševalce ob objavi tudi označil. Ti so hudomušno odgovorili: "Glede na to, kako spretno pleza po tej steni, je mogoče vohunil za nami na enem od naših treningov."