Na Jadranu pozornost turistov pritegnile mega jahte

Številni turisti, ki preživljajo dopust na hrvaški obali, so lahko na Jadranu občudovali več mega jaht tujih poslovnežev, ki so s svojimi jahtami, s katerimi plujejo po svetovnih morjih, prispeli na dopust na Hrvaško. Med njimi je tudi ruski milijarder Roman Abramovič, ki je pred desetimi leti kupil mega jahto Eclipse.

Poleg Georgea Clooneyja in njegove Amal ter kraljeve dvojice, princa Harryjain Meghan Markle, ki dopust preživljajo na Braču, je Jadran privabil tudi druge premožne ljudi, ki so s svojimi luksuznimi jahtami pripluli na hrvaško obalo. Jadran je sicer že dolga leta na vrhu lestvice med priljubljenimi destinacijami milijarderjev. Že lani so bili Hrvati izjemno ponosni, ker je njihova obala privabila številna velika imena, nekateri pa so se tudi med letošnjim poletjem odločili obiskati obljudeno destinacijo.

Eden najbolj zvestih gostov v Jadranskem morju je ruski milijarder Roman Abramovič, ki se lahko pohavli s 162,5 metra dolgo krasotico Eclipse. Na njej sta dva pristajalna mesta za helikopterje, 11 kabin za goste, plesna dvorana, podmornica za tri ljudi in terasa za piknike. Plovilo je ob tem opremljeno še z enim najboljših varnostnih sistemov, steklene površine in stene glavne spalnice pa so neprebojne. Abramovič trdi, da ima vgrajen tudi 'anti-paparaci' laserski sistem, ki zazna nadležne fotografske kamere in uniči fotografije. Osnovna cena jahte je nekaj več kot milijarda evrov.

Velika atrakcija je tudi jahta Ulysses, ki so jo turisti opazili ob obalah Korčule in Mljeta. Dolga je 116 metrov, pristajalno stezo, helikopter in sprejme do 30 gostov. Sicer ni znano, kdo je trenutni lastnik prestižne jahte, nekoč pa si jo je zagotovo lastil novozelandski milijarder Graeme Hart. Zgrajena je bila v norveški ladjedelnici Kleven, oblikoval pa ga je Marin Teknikk skupaj z Oscarjem Mikom.

Prav tako pa so ob obalah otoka Mljet opazili luksuzno mega jahto Go, ki je v lasti švicarskega poslovneža Hansa Petra Wilda, ki je lastnik tovarne sokov. Jahta Go je dolga 77 metrov, ima sedem kabin in lahko sprejme 12 gostov. Wildovo premoženje je ocenjeno na dobrih tri milijarde dolarjev. Jahto so pred dvema tednoma opazili na Korčuli. Eden od turistov je mogočno jahto ujel v svoj objektiv in fotografije v galeriji objavil na Instagramu.