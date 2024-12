Na Japonskem odpoklicali replike meča iz knjig o Harryju Potterju

Predmet odpoklica je "pristna rekonstrukcija" meča Godrica Gryfondoma (v izvirniku Godric Gryffindor), enega od ustanoviteljev čarovniške šole Bradavičarka, ki so jo obiskovali liki iz knjig in filmov o Harryju Potterju, je sporočilo podjetje Warner Bros. Studios Japan.

Replike meča iz franšize Harry Potter so na Japonskem prepovedali, ker so bile preveč pristne in bi lahko pomenile kršitev japonske zakonodaje.

Gre za 85 centimetrov dolg meč z ostro konico, ki je pritrjen na leseno razstavno ploščo. Za posamezno repliko je bilo treba odšteti 30.000 jenov (190 evrov).

Iz podjetja so sporočili, da je prišlo do težav pri distribuciji replik. Japonski mediji pa so poročali, da je po oceni preiskovalcev replika dovolj ostra, da bi lahko predstavljala kršitev japonske orožarske zakonodaje.

"Opravičujemo se za nevšečnosti," je podjetje Warner Bros. Studios Japan zapisalo v sporočilu za javnost.

Ljubitelji knjig in filmov o Harryju Potterju, ki so morali meč predati policiji, so prek družbenih omrežjih izrazili svojo žalost ob slovesu od replik.