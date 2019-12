Na kalifornijsko obalo naplavilo na tisoče 'rib penisov'

Ta majhna bitja sicer živijo zakopana globoko pod peskom vzdolž zahodne obale Severne Amerike, nedavno pa so jih na površje množično naplavile nevihte. Prizor na plaži Drakes Beach, ki leži približno 80 kilometrov severno od San Francisca, pa je medtem že postal prava atrakcija. "Fizična zasnova teh črvov je odlično oblikovana za življenje pod površjem," je ob tem pojasnil biolog Ivan Parr. Obstajajo tudi fosilni ostanki, ki potrjujejo, da so omenjena bitja živela že pred 300 milijoni let, njihova življenjska doba pa je danes vse tja do 25 let."Znotraj peska ali blata izkopljejo nekakšne brloge v obliki črke U, ki v dolžino merijo nekaj centimetrov. Vhod v njih je videti kot nekakšen majhen peščeni dimnik. Množica teh se v času oseke na peščeni plaži razporedi v oblike, podobne grozdu," je še dodal.

Omenjeni črvi, ki v dolžino merijo do 25 centimetrov, so svoj prostor pod soncem našli tudi v vzhodni Aziji. V Južni Koreji, denimo, veljajo za kulinarično specialiteto.