Na Kitajskem odkrili fosil jajca z odlično ohranjenim okostjem zarodka dinozavra

Na Kitajskem so odkrili ohranjen fosil zarodka malega dinozavra. Gre za okoli 70 milijonov let star fosil, ki bi lahko osvetlil povezavo med dinozavri in pticami. Okostje še neizvaljenega mladička dinozavra je zvito v položaj, ki je pred izvalitvijo značilen za sodobne ptice. Malega dinozavra so poimenovali Baby Jingliang, po kitajskem muzeju, v katerem je shranjen fosil.

Novoodkrit fosil prikazuje odlično ohranjen zarodek dinozavra, ki se je pripravljal na to, da se izleže iz jajčeca. Zarodek so odkrili v mestu Gandžou na jugu Kitajske, po oceni raziskovalcev pa je star vsaj 66 milijonov let. Menijo, da gre za brezzobega dinozavra teropoda ali pa oviraptorozavra, ki so ga poimenovali Baby Jingliang, poročajo tuji mediji.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kot je dejal eden od raziskovalcev dr. Fion Wajsum Ma, gre za "najboljši primer zarodka dinozavrov, kar so jih kdaj našli v zgodovini". Odkritje ob tem raziskovalcem omogoča tudi boljše razumevanje povezave med dinozavri in sodobnimi pticami. Kot je razvidno iz odkritega fosila, je zarodek ohranjen v zvitem položaju, v katerega se ptice premaknejo, preden se izležejo.

Vse ptice so se razvile iz skupine dvonožnih dinozavrov, znanih kot teropodi. V to skupino dinozavrov sodijo tudi tiranozaver in manjši velociraptorji.

Kosti otroških dinozavrov so majhne in krhke, zaradi česar so se le redko ohranile v obliki fosilov. Prav zato je ta najdba tako zelo pomembna, je dejala Darla Zelenitsky, izredna profesorica na oddelku za geoznanost na Univerzi v Calgaryju v Kanadi. "Gre za neverjeten primerek fosila. V 25 let, koliko delam z jajci dinozavrov, še nisem videla česa podobnega," je dejala profesorica. Glavni avtor študije Wajsum Ma je medtem izpostavil, da je večina odkritih neptičjih zarodkov dinozavrov nepopolna in z razčlenjenimi okostji. "Bili smo presenečeni, ko smo videli, da je ta zarodek lepo ohranjen v jajcu dinozavra, ki leži v ptičji drži. Te drže namreč pri neptičjih dinozavrih prej niso prepoznali," je dejal. Prav tako je bilo do zdaj znanih le malo informacij o tem, kaj se je dogajalo z dinozavri pred njihovo izvalitvijo iz jajca. To je veliko približno 17 centimetrov, dinozaver pa med glavo in repom meri 27 centimetrov. Raziskovalci verjamejo, da bi odkriti dinozaver, če bi preživel, lahko zrasel tudi do dveh ali treh metrov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke