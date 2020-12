Na Kongresnem trgu namesto koncertov konstrukcija v obliki smreke

Po tem, ko je v začetku marca prireditveni sektor prvi zaprl svoja vrata, po poletju (skoraj) brez festivalov, po letu okrnjenih koncertov in odpovedanih turnej bo namesto prireditvenega odra na Kongresnem trgu letos stala smreka. Ta bo zgrajena izključno iz odrskih materialov, postavili pa jo bodo domači odrski delavci. Vsi vpeti v prireditve sicer skrbijo predvsem za nasmeške in veselje ljudi, a jim je bilo to letos onemogočeno, zato upajo, da s posebno smreko pričarajo tudi nekaj prazničnega vzdušja. Akcijo s pomočjo Mestne občine Ljubljana in požrtvovalnih posameznikov in podjetij organizira dobrodelno društvo MiDelamoDogodke.

V zadnjem letu je bilo odpovedanih na tisoče dogodkov, ugasnili so prihodki, nekateri so se znašli na robu preživetja. Na težave vseh delavcev v zaodrju in seveda vseh nastopajočih je društvo opozorilo že septembra z videom, ki si ga je na Facebooku in YouTubu ogledalo več kot 50.000 ljudi. Pozneje so na problematiko opozarjali še z akcijo #LightItInRed, v kateri se je 44 slovenskih prizorišč za en večer obarvalo rdeče. Pred kratkim so zagnali tudidobrodelno akcijo za odrske delavce – s prodajo majic, puloverjev in vrečk društvo zbira denar za odrske delavce.