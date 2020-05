Na Koroškem napeljujejo najdaljšo jeklenico za spuste v Sloveniji

Upravljavca jeklenice bo občina iskala z zbiranjem ponudb, z izbranim pa bo nato sklenila pogodbo. Če bo šlo vse po sreči tudi s pridobivanjem certifikata in drugimi okoliščinami, bi lahko novo črnjansko atrakcijo za javnost odprli junija letos.

Do izhodiščne točke adrenalinskega spusta se bodo interesenti lahko pripeljali, v Črni pa bodo, kot pravi županja, najbolj spodbujali pohodništvo in kolesarjenje. Iz Črne je hoje po strmem pobočju do izhodišča za kakšnih 40 minut, prav toliko je tudi hoje od Koče na Pikovem, do katere se lahko interesenti pripeljejo.

Postavitev jeklenice za spust je del Outdoor parka Črna na Koroškem, ki predstavlja eno izmed aktivnosti skupnega čezmejnega projekta Naturegame, vrednega okoli 2,3 milijona evrov, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Glavni namen skupnega čezmejnega projekta je nadgraditi mrežo obstoječih izletniških točk in jih povezati v skupni turistični produkt, ki bo v obliki igre podajal naravno pestrost območja, ki spada v Geopark Karavanke. Prav v okviru povezave Geopark Karavanke bodo novo črnjansko atrakcijo tudi tržili.