Na Kosovu, ker so ulice ozke in strme, smeti odnašajo s pomočjo konja

Kje in kako konj postane smetar? "Na Kosovu, ker so ulice ozke in strme," odgovarjajo v mestu Prizren. V starodavnih četrtih odpadke pobira konj, saj sodobna smetarska vozila do hiš enostavno ne morejo. "Tudi ko sneži ali dežuje, nikoli se ne ustaviva," pravi 66-letni lastnik plemenite živali, ki mu največ pomeni zadovoljstvo someščanov. Za domačine sta nedvomno junaka, saj poskrbita za čisto in urejeno okolico, obenem pa ostarelim prebivalcem dostavljata osnovna živila.