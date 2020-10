Na letališču našli zapuščeno mačko: posvojil jo je varnostnik

Zaposleni na letališču so mačko rešili, nahranili in ji zagotovili varno mesto, kjer je preživela noč. Wes England, eden od varnostnikov, je bil nad majhno živaljo tako navdušen, da jo je vzel s seboj domov. Za tuje medije je povedal, da so bili njegovi družinski člani, vključno s soprogo Katrino in njunima otrokoma, 14-letno Hailey in štiriletnim Gageem, navdušeni. Vsi so postali oboževalci novega kosmatega člana družine. Hišnega ljubljenčka so poimenovali Boeing z vzdevkom Bo.