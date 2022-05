Na mestu kultne hiše Telebajskov sedaj manjše jezero

Zlato obdobje Telebajskov, ki je trajalo med letoma 1997 in 2001, se v srca mladih oboževalcev ni zapisalo samo zaradi četverice simpatičnih barvnih likov; kultna sta (p)ostala tudi značilna zelena pokrajina in njihovo pravljično domovanje. Po tem, ko se je izvirna zasedba pred več kot dvema desetletjema umaknila s televizijskih zaslonov (gledalce so v nekoliko drugačni obliki s pomočjo naprednejših tehnologij znova pričeli razveseljevati leta 2014), se je močno spremenila tudi oblika pokrajine, v katero je bilo postavljeno prizorišče snemanja.

Po tem, ko so zaključili produkcijo, so ustvarjalci serije s travnika umaknili tudi podzemno hiško, a oboževalcev to ni odvrnilo od pogostega obiskovanja zasebnega zemljišča v lasti gospe Rosemary Garding . Prva asociacija na televizijsko serijo, ki je zaznamovala marsikatero otroštvo, je (poleg sončka z otroško podobo) vsekakor travnata hiška, v kateri so se dogajale prigode Tinkija Binkija, Dipsija, Lili in Po. Vsako od epizod je spremljalo več kot dva milijona gledalcev, dosegla pa je oboževalce v kar 80 državah sveta.

Gardingova se spominja: ''Resnično smo se naveličali skupin ljudi, ki so prihajale na posestvo v želji, da bi si ogledale zemljišče, na katerem so nekoč 'živeli' Telebajski.'' Tako je pojasnila odločitev, zakaj so hribček preprosto zravnali z zemljo: ''Prihajali so in preskakovali ograje. To je bila nočna mora za vse nas. Sedaj, ko je hribček že desetletje praktično pod vodo, so se okoli naselile tudi divje živali. To je naš dom.'' Sedaj lahko končno uživajo v mirnem življenju, to pa je popolno nasprotje časov, ko je na zeleni travi potekalo snemanje priljubljene otroške serije.