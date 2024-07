Na nizozemskem Dominator festivalu poplavilo šotore

Nizozemsko mesto Eersel so pretekli vikend zavzeli zabave in dobre glasbe željni obiskovalci. Dva dni je namreč potekal prepoznavni glasbeni festival Dominator, na katerem se vse od leta 2005 vsako leto zvrstijo najboljši didžeji sveta. Obiskovalci v elektronski glasbi lahko uživajo pod osmimi odri, med trajanjem festivala pa večina prespi kar v šotorih, ki jih prinesejo seboj.

A čeprav je sprva kazalo, da bo letošnji festival vse potekalo po načrtih in da bo vreme organizatorjem naklonjeno, se je zgodilo ravno nasprotno. V samo nekaj urah se je sonce skrilo za oblake in začela se je nevihta z izjemno močnim dežjem. V kratkem času je padla ogromna količina padavin, kar je povzročilo poplave. Prostor, kjer so obiskovalci postavili svoje šotore, se je spremenil v jezero. "Bilo je zanimivo," so ob posnetke plavajočih oziroma popolnoma poplavljenih šotorov, ki so kmalu preplavili splet, zapisali številni.