Kaj imajo skupnega konj, vrv in smučar? "Skijoring" je v ZDA trenutno najbolj trendovski in nenavaden zimski šport. Pogumne posameznike pri tem po snegu skozi zahtevno progo z visoko hitrostjo vleče konj, oprimejo pa se lahko zgolj za vrv. Prizori, ki spominjajo na starodavne filme, so sicer priljubljeni že več let, a letos se je zanimanje za to neobičajno disciplino bistveno povečalo.