Nenavadno: na Novi Zelandiji za ptico leta izbran netopir

Dolgorepi netopir je v spletni anketi prejel več kot 7 tisoč od skupno 56 tisoč oddanih glasov. Premagal je tudi lansko zmagovalko – neletečo papigo. Organizatorji so netopirja vključili v izbor z namenom ozaveščanja o živali, ki spada med kritično ogrožene vrste. Toda zmaga netopirja je številne razjezila, potezo pa so označili za kontroverzno in zgrešeno.

Na družbenih omrežjih so ljubitelji ptic izbor označili za 'farso' ter da je pri glasovanju prišlo do nepravilnosti. Mnogi tudi menijo, da je zmaga netopirja poskus obnovitve njegove podobe po pandemiji koronavirusa, ko je priljubljenost tem sesalcem padla. Netopirje se namreč povezuje z izvorom novega koronavirusa.

Okoljevarstvena skupina je pojasnila, da je glas za netopirje tudi glas za obnovo njihovih habitatov in podnebne ukrepe za zaščito te vrste. Netopirje so vključili v izbor, ker se soočajo s podobnimi izzivi kot ptice.

Letošnji izbor sicer ni prvi, ki je sprožil polemike. Pred dvema letoma so ugotovili, da je na stotine glasov prišlo iz Rusije. Organizatorji so kasneje ugotovili, da so najverjetneje glasovali ruski ljubitelji ptic in ne hekerji, ki bi lahko manipulirali z glasovanjem.