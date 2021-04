Na Novi Zelandiji izvedli koncert s 50.000 obiskovalci brez mask in medsebojne razdalje

Aucklandski župan Phil Goff je na situacijo v državi ponosen: “Naše mesto je ta teden svetu pokazalo, da lahko sredi svetovne pandemije v Aucklandu živimo skoraj normalno.”

Ena izmed obiskovalk koncerta je za tuje medije povedala, da je bila obkroženost s toliko ljudmi neverjetna izkušnja, potem ko je lansko leto preživela v izolaciji. “Za ljudi je zelo pomembno, da se družimo in skupaj pojemo iste pesmi. Počutimo se, kot da smo del nečesa,” je dodala.

Petčlanska skupina Six60, ki je nastala leta 2008, je uspešna predvsem na Novo Zelandiji. Koncert je bil sklepno dejanje njihove turneje po državi. Pevec skupine, ki je imela privilegij nastopiti na težko pričakovanem koncertu, je pred začetkom povedal:“Vemo, kako je biti v karanteni. Grozno je. Nismo vedeli, ali bomo lahko še naprej nastopali, ampak na Novi Zelandiji imamo srečo, zaradi različnih razlogov.”

Nova Zelandija je v času pandemija popolnoma zaprla svoje meje in uvedla učinkovit sistem sledenja virusu in testiranje, ki jim je prinesel uspešne rezultate . Od začetka pandemije ja bilo v državi zabeleženih 2601 primerov okuženih z novim koronavirusom, za njegovimi posledicami pa je umrlo 26 ljudi. V državi so virus skoraj popolnoma odpravili že oktobra, zato jim ni več treba vzdrževati medsebojne razdalje, kar je omogočilo organizacijo tako velikega dogodka. Koncerta so se poleg Novozelandcev lahko udeležili tudi Avstralci, saj sta v začetku meseca državi omogočili prost prehod med njunimi mejami, brez obvezne karantene.