Na območju Boča pri Rogaški Slatini zacvetela velikonočnica

Navadno ta drobna, s svilnato žametnim stebelcem obdana cvetlica, zacveti februarja in cveti vse do sredine aprila, a zaradi nepredvidljivega vremena v zadnjih letih tega, do kdaj bo cvetela, ni mogoče predvideti. Cveti vselej v treh fazah. Najprej se pojavi puh in takrat obstaja največja nevarnost, da jo obiskovalci, ki je sploh ne opazijo, pohodijo.

Dlake, ki obdajajo cvet, so napolnjene z zrakom in preprečujejo, da bi ledeni kristali prodrli do njenega stebla in cveta. Prav to ji tudi omogoča, da začne rasti še pod snegom, ko pa se ta stopi ter jo na pobočju obsijejo prvi sončni žarki, se razcveti v vijoličast cvet, ki se ponoči zapre.

Tretja faza cvetenja je, ko iz zemlje požene do 40 centimetrov visoko kosmato steblo, na koncu katerega je pestič, ki spusti seme, ki ga nato raznaša veter, so še navedli na slatinski občini.

Ob tem opozarjajo, da je trganje cvetov velikonočnice ali celo njeno izkopavanje kaznivo dejanje.