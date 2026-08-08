Na ogled dokazi, da je bil Richard Wagner v finančnih težavah

Johanna Rosine Wagner, ki je dvakrat ovdovela in je takrat nosila priimek svojega drugega moža Ludwiga Geyerja, je bila očitno obupana zaradi sinovih finančnih težav. Njegov podvig v Magdeburgu, uprizoritev njegove zgodnje opere Prepovedana ljubezen (Das Liebesverbot), ni prinesla pričakovanega zaslužka in po razpadu tamkajšnje gledališke skupine je Richard Wagner ostal brez zaposlitve. Zato je njegova mati prijatelja Apela prosila za denarno pomoč za sina, posojilo pa je nameravala vrniti v dveh obrokih. Kako se je Apel odzval na njeno prošnjo, ni znano.