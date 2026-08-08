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Na ogled dokazi, da je bil Richard Wagner v finančnih težavah

Dresden, 08. 08. 2026 12.06 pred dvema dnevoma 1 min branja 2

Avtor:
K.Z. STA
Richard Wagner

V Lohengrinovi hiši v mestecu Graupa v bližini Dresdna bodo razstavili dokument iz zapuščine družine Richarda Wagnerja, ki nakazuje na skladateljeve finančne težave. Pismo Wagnerjeve matere Johanne Rosine nosi datum 25. april 1836 in je naslovljeno na Wagnerjevega prijatelja Theodorja Apela.

Johanna Rosine Wagner, ki je dvakrat ovdovela in je takrat nosila priimek svojega drugega moža Ludwiga Geyerja, je bila očitno obupana zaradi sinovih finančnih težav. Njegov podvig v Magdeburgu, uprizoritev njegove zgodnje opere Prepovedana ljubezen (Das Liebesverbot), ni prinesla pričakovanega zaslužka in po razpadu tamkajšnje gledališke skupine je Richard Wagner ostal brez zaposlitve. Zato je njegova mati prijatelja Apela prosila za denarno pomoč za sina, posojilo pa je nameravala vrniti v dveh obrokih. Kako se je Apel odzval na njeno prošnjo, ni znano.

Pismo matere Richarda Wagnerja dokazuje, da je bil skladatelj v finančnih težavah.
Pismo matere Richarda Wagnerja dokazuje, da je bil skladatelj v finančnih težavah.
FOTO: Profimedia

Wagnerjeva druga opera Prepovedana ljubezen ali Novice iz Palerma je bila prvič uprizorjena 29. marca 1836 v Mestnem gledališču v Magdeburgu. Predstava, ki jo je skladatelj tudi dirigiral, je bila polomija. "Da smo sedaj pridobili izvirnik, je velika sreča," je povedala Katja Pinzer-Hennig, glavna kustosinja Wagnerjevih spominskih lokacij v Graupi. Tam so v nekdanjem lovskem dvoru uredili tudi Wagnerjev muzej.

richard wagner finančne težave skladatelj
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KOMENTARJI2

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flojdi
08. 08. 2026 18.01
..par hudih komadov !
Odgovori
+1
1 0
PEACEMAKER
08. 08. 2026 14.46
Ta pa je bil legenda
Odgovori
+4
4 0
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