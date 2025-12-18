Na ogled zadnje pismo škotske kraljice Marije: napisano tik pred usmrtitvijo

Kraljica Marija je pismo, za katerega velja, da je njeno zadnje, napisala 8. februarja 1587 ob 2. uri zjutraj, ko je pisala svojemu svaku Henriku III. v Francijo, da bi uredil njene zadeve. Le šest ur pozneje je bila predvidena njena usmrtitev na gradu Fotheringhay v Northamptonshiru.

Rokopis bo prihodnje leto na ogled v muzeju v Perthu kot del razstave in programa dogodkov, s katerimi želijo oživiti kraljičino zgodbo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vodja zbirk v Narodni knjižnici Škotske Alison Stevenson je uvrstitev pisma na razstavo označila za edinstveno možnost, da si bodo obiskovalci lahko ogledali njeno poslednje pisanje. Pismo je bilo nazadnje na ogled le en dan leta 2017, ko se je ob mostu Jurija IV. v Edinburghu oblikovala vrsta ljudi, da bi dobili to priložnost.

Poleg razstave v muzeju v Perthu bodo v bližnji knjižnici AK Bell na ogled tudi drugi predmeti iz zbirk škotske narodne knjižnice. Spremljajoča razstava v knjižnici z naslovom Zapuščina Marije, škotske kraljice, bo med drugim predstavila rokopis pesmi Roberta Burnsa in rokopise igre Liz Lochhead. Obe deli je navdihnila kraljičina usoda. Zadnje pismo Marije Škotske, ki je zaradi svoje starosti le redko razstavljeno, bo v muzeju v Perthu na ogled od 23. januarja do 26. aprila 2026.