Na ogled zadnje pismo škotske kraljice Marije: napisano tik pred usmrtitvijo

Perth, 18. 12. 2025 20.45

Avtor:
E.K. STA
Zadnje pismo škotske kraljice Marije

Pismo, ki ga je škotska kraljica Marija napisala le nekaj ur pred usmrtitvijo leta 1587, bo po skoraj desetletju spet razstavljeno. Prihodnje leto bo del razstave, ki jo načrtujejo v muzeju v Perthu. Pismo, napisano v francoščini, hrani škotska narodna knjižnica in zaradi starosti le redko zapusti knjižnični depo.

Kraljica Marija je pismo, za katerega velja, da je njeno zadnje, napisala 8. februarja 1587 ob 2. uri zjutraj, ko je pisala svojemu svaku Henriku III. v Francijo, da bi uredil njene zadeve. Le šest ur pozneje je bila predvidena njena usmrtitev na gradu Fotheringhay v Northamptonshiru.

Zadnje pismo škotske kraljice Marije
Zadnje pismo škotske kraljice Marije
FOTO: Profimedia

Rokopis bo prihodnje leto na ogled v muzeju v Perthu kot del razstave in programa dogodkov, s katerimi želijo oživiti kraljičino zgodbo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vodja zbirk v Narodni knjižnici Škotske Alison Stevenson je uvrstitev pisma na razstavo označila za edinstveno možnost, da si bodo obiskovalci lahko ogledali njeno poslednje pisanje. Pismo je bilo nazadnje na ogled le en dan leta 2017, ko se je ob mostu Jurija IV. v Edinburghu oblikovala vrsta ljudi, da bi dobili to priložnost.

Poleg razstave v muzeju v Perthu bodo v bližnji knjižnici AK Bell na ogled tudi drugi predmeti iz zbirk škotske narodne knjižnice. Spremljajoča razstava v knjižnici z naslovom Zapuščina Marije, škotske kraljice, bo med drugim predstavila rokopis pesmi Roberta Burnsa in rokopise igre Liz Lochhead. Obe deli je navdihnila kraljičina usoda. Zadnje pismo Marije Škotske, ki je zaradi svoje starosti le redko razstavljeno, bo v muzeju v Perthu na ogled od 23. januarja do 26. aprila 2026.

pismo škotska kraljica Marija kraljica razstava muzej

