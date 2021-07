Na oregonsko plažo naplavilo 45-kilogramsko pisano ribo

"Čeprav je ta riba tako daleč na severu redkost, pa to ni osamljeni primer. Po podatkih OregonLive so leta 2009 60 kilometrov od reke Columbia ujeli še eno 44-kilogramsko ribo lampris," so dejali pri Seaside Aquarium.

Po podatkih Nacionalne uprave za ocean in atmosfero (NOAA) je o tej vrsti ribe malo znanega, saj živijo globoko v oceanu. Navadno živijo na odprtem oceanu, v tropskih in zmernih vodah, kjer se hranijo s krilom in lignji. Lamprisi lahko zrastejo od 180 centimetrov, tehtajo pa lahko tudi več kot 270 kilogramov.

So nenavadnega videza. Proti trebuhu se jim barva iz srebrne prevesi v rdečkasto, ki je posejana z belimi lisami. Njihove plavuti in usta so rdeče, velike oči pa so zlatega odtenka.