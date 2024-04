Na otoku Capri ustvarili sladoled z okusom skupine G7

Sladoledarna, ki se nahaja v bližini prostorov, kjer poteka srečanje ministrov, je ob tej priložnosti ustvarila poseben okus sladoleda in ga poimenovala G7. Združila je črno češnjo, meto, pomarančo, limono in jagodo. Sladoled ima tudi logotip italijanskega predsedstva skupine, oljko.

"To so barve bratstva in oljke kot simbola miru. Svetu želimo poslati sporočilo miru," je pojasnila proizvajalka sladoleda Ersilia Buonocore. Za kepico sladoleda z okusom G7 bo treba odšteti pet evrov.