Na plaži v Omišu turist z džipom zapeljal krog po morju

Zgodilo se je v četrtek popoldne, ko je bila na plaži kar velika gneča."Najprej je z džipom zapeljal povsem do morja. Mislil sem, da bo izkrcal kakšen čoln ali vodne smuči, kot je to običajno. Ampak ne – on je kar nadaljeval z vožnjo v morje," je za 24.sata povedal očividec. Dodal je, da je imel avto tujo registracijo, zato domneva, da je bil turist.

"Najprej je zapeljal v plitvino, nato pa je šel avto vse globlje in globlje. Vozil se je vse do mostu, nato pa obrnil in se zapeljal nazaj na kopno," je za hrvaški portal nenavadno dogodivščino opisal eden od obiskovalcev plaže.

Ker je morje na tistem mestu globoko od tri do 10 metrov, je prepričan, da gre za neke vrste avtomobilski čoln."Zadaj je imel poseben pogon, sicer bi potonil. Avto je bil prava atrakcija, vsi smo bili šokirani," je še povedal očividec.