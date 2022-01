Na plaži v Walesu odkrili 200 milijonov let stare odtise dinozavrov

Maidmentovi in njenemu kolegu, profesorju Paulu Barrettu , je amaterski paleontolog fotografije odtisov s plaže v Penarthu poslal že leta 2020, vendar so bili glede najdbe sprva skeptični, poroča CNN . "Od ljudi dobimo veliko poizvedb o odkritjih, ki bi lahko bili odtisi dinozavrov, vendar pa se jih lahko zlahka zameša za geološke pojave," je dodala Maidmentova in pojasnila, da so tokrat glede na fotografije odločili, da bi si bilo smiselno pojav ogledati v živo.

Paleontologi iz londonskega Prirodoslovnega muzeja menijo, da bi odtisi nog, ki segajo v obdobje triasa, lahko pripadali dinozavru vrste sauropod ali pa podobni sorodni vrsti. "Vemo, da so v tistem času zgodnji sauropodi živeli v Veliki Britaniji, saj so v Somersetu v kamninah iz istega obdobja našli kosti Camelotia, zelo zgodnjo vrsto sauropoda," je pojasnila dr. Susannah Maidment , paleontologinja iz muzeja.

Palentologa sta moči združila še z drugimi strokovnjaki in ugotovila, da so si kraj že ogledali tudi Cindy Howells, paleontologinja iz Narodnega muzeja Walesa, ena ekipa francoskih strokovnjakov in skupina z univerze v Cardiffu.

"Verjamemo, da so odtisi dosledno razporejeni, kar namiguje na to, da bi lahko šlo za hojo živali. Opazili smo tudi robove, kjer je bilo blato potisnjeno navzgor. Te strukture so značilne za aktivno gibanje po mehki podlagi," je zapisal Barrett. Njihove ugotovitve bi lahko razkrile tudi informacije o vedenjskih lastnostih dinozavrov, na primer o tem, kako so hodili in potovali v čredah.

Barrett je dodal še, da se jim zdi odkritje pomemben doprinos k poznavanju življenja v obdobju tiasa v Združenem kraljestvu. "Zapisi o triasnih dinozavrih v tej državi je dokaj majhen, tako da vse, kar lahko najdemo iz obdobja, pomaga k sestavi naše slike o tem, kaj se je takrat dogajalo," je povedal.

Odtisi stopal bodo na plaži ostali, dokler jih ne odnese plima, so še sporočili iz muzeja.