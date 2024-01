Na podzemni dovoljeni le psi, ki gredo v vrečko: kako so se znašli?

Po spletu so zaokrožili številni posnetki psov, ki so jih lastniki na inovativen način stlačili v vrečke, da so jih lahko vzeli s seboj.

Ko so pred leti v New Yorku sprejeli pravilo, da na podzemno ne smejo psi, ki ne morejo zlesti v vrečko, so se lastniki znašli po svoje in prepoved obšli tako, da so priredili obliko in velikost vrečke.